Pedale Casalese, al via le attività del nuovo anno “Progetto ambizioso”

Nota stampa Pedale Casalese ARMOFER – Piacenza Cycling Academy

“Dopo un 2021 con grandi risultati che ha portato il Pedale Casalese ARMOFER – Piacenza Cycling Academy tra le migliori società ciclistiche in Italia, il progetto dei dirigenti del Pedale Casalese continua nel 2022 con grandi ambizioni. Malgrado la situazione ‘Covid’ dopo una prima fase di allenamenti individuali sono iniziate le attività collettive nel completo rispetto delle norme vigenti, attività che vedranno la squadra juniores in ritiro a Loano dal 26 gennaio al 6 febbraio. Anche quest’anno si pedalerà all’insegna di ARMOFER, main sponsor confermato. ARMOFER, ditta di Siziano PV, specialista in demolizioni ha deciso di ‘costruire’ dando vita ad una filiera ciclistica che interesserà le province di Lodi, Piacenza, Pavia, Milano, Cremona e limitrofe. ARMOFER Professionisti in Decommissioning e tutta la famiglia Cinerari hanno abbracciato il progetto nato dal Team Lorenzo Mola Pedale Casalese e dalla Piacenza Cycling Academy, con un obbiettivo: IL BUON CICLISMO.

La squadra juniores sarà così composta: Alessandro Nazzani (confermato), Manuel Mosconi (confermato) Lorenzo Bucaria (confermato) Filippo Omati (dal V.C. Pontenure) Andrea Ferrato (dalla Legnanese) Edoardo Banfi (dal Biringhelllo) Marco Dadda (dalla polisportiva Madignanese) Davide Obino ( dal BIassonno) e Luca Maserati. I ragazzi saranno guidati dai ds . Luca Colombo ,Enrico Rocca, Stefano Cinerari

Il settore giovanissimi invece vedrà impegnati gli Allievi: Benedetto Andrea (dal Team Galbiati) e Belloni Simone (dalla Madignanese) guidati da ds Massimo Ghelfi.

Gli Esordienti: Polloni Edoardo (confermato), Benedetto Giovanni (dal Team Galbiati), Consolazio Alessio (confermato), Massari Giorgia (confermata), Locatelli Mattia (confermato), Maccabruni Mattia (confermato), Malavasi Matteo (confermato), Ghelfi Lorenzo (confermato). DS Gionfriddo Francesco e Pampagnin Davide, supporto tecnico Roberto Scalvenzi.

I Giovanissimi: Sacco Mirko (PG),Soldati Mattia, Sarubbi Domenico, Locatelli Gaia, Mazza Lorenzo (G1), Zanini Alessandro (G2), Brusa Andrea (G3), Verziera Marco (G4), Marti Giuseppe, Ricotta Gabriele, Brusa Pietro, Verziera Matteo, Bossola Tommaso (G5), Ferraresi Alice, Cinerari Peter, Spada Edoardo (G6). DS Marti Giuseppe, Locatelli Mauro, Benedetto Pietro, Supporto Tecnico Suardi Luigi, Sarubbi Francesco, Soldati Ivan.

Sarà importanti per tutti il lavoro di Prevosti Giancarlo meccanico della squadra.

Il Presidente del Pedale Casalese Armofer Mario Massimini ha l’obbiettivo di confermare la società una delle più belle realtà del movimento ciclistico giovanile. Fin dall’inizio l’obbiettivo ambizioso del progetto Pedale Casalese ARMOFER ha voluto privilegiare l’instaurazione di sane relazioni interpersonali e la crescita della cultura sportiva rispetto al semplice mettere in sella dei ragazzi e farli correre. Siamo una realtà giovane ma abbiamo solide radici ed in questo breve spazio temporale siamo cresciuti. A questi ragazzi vogliamo insegnare, attraverso lo sport, qualcosa che possa contribuire alla loro formazione di atleti e di persone”.