Vaccino libero domenica per chi ha tra i 5 e 19 anni

Domenica 16 gennaio sarà open day per la campagna vaccinale dedicato alla popolazione in età scolastica.

Da Piacenza a Rimini – per l’intera giornata, dalle 9 alle 19 – in almeno un centro vaccinale per provincia, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni potranno accedere al vaccino per avere la loro somministrazione. Senza alcun vincolo, se non la presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci. E in molti hub, proprio per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori, l’equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda.

ECCO LE MODALITA’ A PIACENZA:

Open day vaccinazione per bambini e ragazzi in età scolare (5-19) anche a Piacenza. Appuntamento domenica 16 gennaio. Ecco le indicazioni: A Piacenza, Pediatria di Comunità, in piazzale Milano, libero accesso per 1^ dose per bambini 5-11 anni dalle ore 8.30 alle13.30 A Castelsangiovanni, hub vaccinale Palacastello, strada della Spadina 1, libero accesso per 1^ e 3^ per i ragazzi 12-19 anni dalle ore 14 alle 20.30 A Fiorenzuola non é previsto libero accesso in quanto c’è già una seduta vaccinale dedicata ai bambini con posti tutti prenotati.