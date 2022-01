Incidente nella prima serata del 24 gennaio sulla strada Padana Inferiore, tra Caorso e Fossadello. Per cause in corso di chiarimento da parte dei carabinieri della stazione di Monticelli, una Ford Focus, condotta da un uomo di 34 anni, è finita nel campo a margine della carreggiata.

In soccorso dell’uomo, che ha riportato alcune contusioni, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’auto infermieristica del 118 di Rovereto di Cadeo. Per accertamenti è stato disposto il trasporto al Pronto Soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza la vettura incidentata è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda.