Perdono il controllo dell’auto e sbattono contro il guardrail: incidenti a Gossolengo e sull’A21

Perde il controllo dell’auto, sbatte contro il guardrail e finisce in testacoda sull’isolotto spartitraffico. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di mercoledì 5 gennaio lungo la strada Agazzana, alle porte di Gossolengo: illesa la conducente. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rivergaro.

CONTRO IL GUARDRAIL IN AUTOSTRADA, INCIDENTE SULL’A21 – Altro incidente, anche in questo caso fortunatamente senza grosse conseguenze, nella mattinata del 5 gennaio in provincia di Piacenza. Poco dopo le 12, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Alessandria Ovest, sull’Autostrada dei vini, tra Castelsangiovanni e Broni, un’auto ha sterzato perdendo il controllo e andando a sbattere contro il guardrail centrale. Sul luogo dell’incidente, avvenuto sulla corsia di sorpasso – al chilometro 136 dell’A21 in direzione Torino -, sono accorsi i sanitari della Croce Rossa di Piacenza e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. Le due persone a bordo dell’auto hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

I soccorsi sul luogo dell’incidente sull’A21