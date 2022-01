Malore fatale alla guida sulla strada di Campremoldo, vani i soccorsi per un uomo

Malore fatale alla guida per un uomo nel pomeriggio del 19 gennaio lungo la strada che collega Gragnano Trebbiense a Campremoldo di Sopra. Un 70enne ha perso il controllo della Fiat Seicento che stava conducendo e ha concluso la corsa nel canale a lato della carreggiata. Sul posto sono giunti i soccorritori, con l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno, l’auto infermieristica del 118 e anche l’elisoccorso decollato da Parma. Per mettere in sicurezza il veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione sull’uomo senza esito, il medico non ha che potuto constatarne il decesso. Per i rilievi sono presenti i carabinieri di Borgonovo.

