Piace, De Grazia ai saluti. Arriva in prestito Francesco Rillo

Manovre di calciomercato in casa Piacenza Calcio: esce a titolo definitivo Lorenzo De Grazia ed arriva in prestito Francesco Rillo.

“Piacenza Calcio 1919 – si legge nella nota del club biancorosso – comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Teramo Calcio per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo De Grazia. A Lorenzo va il ringraziamento del club per l’impegno dimostrato in questi mesi ed un in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera. Al contempo la società comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Rillo dalla Società Sportiva Teramo Calcio in accordo con Benevento Calcio, club proprietario del cartellino. A Francesco un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa”.