Piace, Libertazzi passa al Lecco. Risoluzione con Gissi

Proseguono i movimenti in uscita in casa Piacenza nella finestra invernale del calciomercato. Lasciano il club biancorosso l’estremo difensore Giovanni Davide Libertazzi, che passa al Lecco, e l’attaccante Kevin Gissi, che ha risolto consensualmente il contratto con la società.

“A Davide e Kevin – si legge in una nota – va il ringraziamento di tutto il Piacenza Calcio per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della loro carriera”.