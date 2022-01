Piace, Riccardo Burgio saluta e ritorna all’Atalanta

Ai titoli di coda l’avventura di Riccardo Burgio tra le fila del Piacenza Calcio. Come comunicato dal club biancorosso, infatti, il giovane classe 2001 arrivato in prestito in estate, fa ritorno all’Atalanta, club proprietario del cartellino.

“Piacenza Calcio 1919 comunica di aver risolto consensualmente con Atalanta Bergamasca l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Burgio – si legge nella nota del club – . A Riccardo va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”.