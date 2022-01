Piace, Roberto Codromaz ceduto in prestito al Teramo. Lo comunica la società biancorossa in una nota, in cui viene ufficializzata la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del difensore 26enne al club abruzzese.

“A Roberto – conclude la nota – un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società biancorossa”.