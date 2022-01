Piacenza Expo di nuovo in campo per tamponi (da mercoledì) e vaccino

“Piacenza Expo ospiterà il servizio tamponi drive through da mercoledì”. Lo annuncia in conferenza stampa il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, vista la situazione venutasi a creare con il traffico completamente bloccato in via XXI Aprile. Il servizio sarà allestito nel parcheggio dell’ente fiera. “Siamo dispiaciuti dei disagi creati, il numero dei tamponi eseguiti è raddoppiato in questi giorni, circa 1500 al giorno, sia domenica che oggi. Ne approfitto però per ricordare ai nostri concittadini che i tamponi non sono ad accesso libero, ma dietro prenotazione – spiega il direttore Baldino -, oltre a rispettare l’orario della convocazione, evitando quindi di arrivare troppo in anticipo”.

Piacenza Expo inoltre dalla prossima settimana riattiverà, nel padiglione 3, anche l’hub vaccinale che affiancherà quello nell’ex arsenale. “Arriveremo a somministrare – dice Baldino – 3.500-4mila dosi di vaccino al giorno, dando una decisa accelerata alla campagna vaccinale”. Una novità legata non solo ai nuovi obblighi introdotti per gli over 50: “In questa fascia d’età sono circa 13mila i piacentini che non hanno ricevuto nemmeno una dose – sottolinea il direttore – e a questi vanno aggiunte altre 30mila persone che hanno, invece, completato il primo ciclo vaccinale ma non hanno ancora ricevuto, e tantomeno prenotato, la terza”.

“Voglio ringraziare il presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli – conclude il direttore Baldino – per aver subito messo a disposizione l’ente fiera”.