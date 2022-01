Piacenza, risolto il contratto con Pier Luigi Simonetti

Pier Luigi Simonetti saluta Piacenza: il club di via Gorra comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giovane centrocampista scuola Roma, arrivato in biancorosso nel settembre 2020.

“A Pier Luigi – si legge in una nota – va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”.