Piacenza, saluta il difensore Angileri: passa al Messina

Primi movimenti ufficiali in casa Piacenza nella finestra invernale del calciomercato: il club comunica il trasferimento di Antony Angileri all’Associazioni Calcio Riunite Messina, in accordo con Unione Calcio Sampdoria proprietaria del cartellino.

Angileri, difensore classe 2001, era arrivato a Piacenza la scorsa estate ma non ha praticamente mai trovato spazio in questa prima parte di stagione. “Ad Antony – si legge in una nota della società – va il ringraziamento del club per l’impegno dimostrato in questi mesi ed un in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera”.