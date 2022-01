Polizia Stradale, nel 2021 controllate 7052 persone. Tolti più di 9mila punti della patente

La Polizia Stradale di Piacenza, specialità della Polizia di Stato, fa il bilancio dell’attività del 2021. Di seguito il rendiconto completo.

Sono state 1008 le pattuglie che hanno vigilato l’intera provincia di Piacenza, delle quali 176 impiegate per l’ ordine pubblico finalizzato al rispetto della normativa covid-19. Durante l’anno sono stati svolti servizi specifici di controllo all’autotrasporto professionale: quali trasporto merci pericolose, trasporto animali e trasporti alimentari impiegando numerosi equipaggi. Sono state controllate 7052 persone delle quali 4493 conducenti di veicoli; 1711 persone sono state sottoposte al controllo del tasso alcolemico e, fra queste, 67 sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state 8.

Le violazioni accertate complessivamente sono state 6370, comprensive delle sanzioni contestate con strumentazioni automatiche di controllo della velocità (639); i punti patente decurtati sono risultati complessivamente 9338, le patenti ritirate sono state 84 mentre i veicoli sottoposti al vincolo del sequestro/fermo amm.vo sono stati complessivamente 135. Le pattuglie sono intervenute nei rilievi di 169 incidenti stradali di cui 70 con solo danni alle cose, 98 con lesioni alle persone ed uno con esito mortale.

L’attività di polizia giudiziaria ha riguardato il controllo di 23 attività correlate alla circolazione stradale (autofficine, carrozzerie, agenzie pratiche auto, ecc…) portando al controllo di 85 veicoli, all’accertamento di 14 infrazioni e all’individuazione di 3 attività abusive (meccanico, gommista) con relativi sequestri delle attrezzature finalizzate alla confisca; le ulteriori indagini, correlate agli accertamenti, hanno portato alla denuncia di 28 persone in stato di libertà e all’esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare.

Il servizio di scorta alle due tappe del “Giro d’Italia” che hanno attraversato la Provincia di Piacenza, ha impegnato complessivamente 23 dipendenti fra servizi in auto e moto. Dopo il periodo di sospensione covid-19 è ripresa nel 2021 l’attività di educazione stradale concentrata negli istituti secondari di secondo grado.