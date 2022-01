Pontenure, carello elevatore si ribalta in mezzo alla rotonda: traffico rallentato

Incidente nella prima mattinata dell’11 gennaio alle porte di Pontenure (Piacenza).

Intorno alle 9, un carrello elevatore Manitou si è ribaltato in mezzo alla rotatoria di via Emilia Parmense: non è stato necessario né l’intervento dei vigili del fuoco né del 118. Traffico rallentato per i veicoli in uscita da Pontenure diretti verso Piacenza.

Sul posto, per ripristinare la piena agibilità del tratto stradale, la Polizia Locale Unione Val Nure e Val Chero, oltre a personale Anas e di Sicurezza Ambiente.