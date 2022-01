Premio della bontà, la consegna a Rustigazzo in diretta streaming

Come da tradizione, è in programma nel giorno dell’Epifania la cerimonia di consegna del “Premio della bontà 2021” a Rustigazzo di Lugagnano Val d’Arda. Il riconoscimento è stato assegnato alla memoria di Roberta Solari, dipendente della Provincia di Piacenza nel settore della formazione e delle Pari Opportunità, scomparsa nel 2020 a soli 46 anni.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta dalla la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Rustigazzo dalle ore 15 da Morfasso TV e sarà visibile a tutti qui sotto o a questo link: https://youtu.be/Dl0ojJAhYqA.

Nelle scorse edizioni la diretta non era stata possibile a causa dello scarso segnale di telefonia mobile in zona (problema costante nella montagna piacentina); quest’anno – invece – sarà disponibile il live grazie a nuove attrezzature che dovrebbero consentire di superare i problemi tecnici.

Un prezioso aiuto per venire incontro al desiderio di tanti di poter seguire l’evento al quale, per le limitazioni imposte dalla pandemia, potranno assistere in presenza solo le persone invitate.