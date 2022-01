Provoca un incidente e scappa: era in isolamento e con patente revocata

E’ stato identificato dagli agenti della Polizia Locale di Piacenza, il responsabile di un incidente stradale verificatosi il 13 dicembre scorso in via I Maggio, datosi alla fuga dopo lo scontro. Dai successivi accertamenti, con riconoscimento fotografico effettuato presso il Comando di via Rogerio dall’altro automobilista coinvolto nel sinistro, è emerso che l’uomo, resosi irreperibile a seguito dell’incidente, è un 36enne di origine siciliana, residente in provincia di Piacenza.

Non solo gli è stata contestata la non idoneità alla guida, poiché si trovava al volante nonostante gli fosse già stata revocata la patente, ma da ulteriori verifiche con l’Azienda Usl si è appurato che, nel giorno del sinistro, non avrebbe neppure potuto circolare perché si trovava in permanenza domiciliare con obbligo di isolamento e sorveglianza attiva, essendo rientrato dall’estero. Di qui la duplice contestazione a suo carico: per la violazione dell’articolo 116 del Codice della strada (guida con patente revocata), gli è stata comminata la sanzione amministrativa di 5.100 euro (con riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni), procedendo al fermo del veicolo per tre mesi; per la mancata osservanza del periodo di isolamento – fissato dal 10 al 20 dicembre 2021 – gli è stata invece notificata la violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.