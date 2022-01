Quarti Coppa Italia, per la Gas Sales c’è il derby con Modena

Scocca l’ora della Del Monte® Coppa Italia 2022 con i Quarti di Finale sul cammino verso la coccarda tricolore. Tre gare sono in programma domenica alle 18, mentre la sfida tra Perugia e Padova andrà in scena mercoledì 19 gennaio alle 20.30 al PalaBarton.

Sulla carta gli incroci del primo turno di Coppa Italia tra quarta e quinta testa di serie sono i più emozionanti e combattuti. Se poi si tratta del derby della via Emilia tra la Leo Shoes PerkinElmer Modena e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che solo pochi giorni fa sono andate al tie break (con vittoria degli uomini di Giani), il fattore sorpresa può essere dietro l’angolo. Regina incontrastata della Coppa Italia con 12 vittorie in Finale, Modena vuole riscattare il passo falso di mercoledì in Francia con il Tours nell’andata degli Ottavi di CEV Cup. Al PalaPanini arriva il gruppo di Bernardi per il nono faccia a faccia (primo in coppa). La tradizione è favorevole ai gialli con 6 vittorie a 2, ma Piacenza, che vanta in bacheca la vittoria della Coppa di A2, cerca continuità dopo il blitz in tre set con Vibo Valentia. Un ex per parte nei roster: Stankovic e Holt.

In casa biancorossa ha parlato Maxwell Holt: “È una settimana un po’ strana perché stiamo recuperando le partite arretrate a causa del COVID. Mercoledì abbiamo giocato con Vibo, ora mettiamo la testa su Modena, che è una squadra che abbiamo già incontrato pochi giorni fa e che conosciamo abbastanza bene. Sono forti in quello che fanno, hanno atleti importanti e giocano una pallavolo ad alto livello. Noi dobbiamo cercare di giocare come abbiamo fatto dal terzo set in poi”.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



PRECEDENTI IN COPPA ITALIA: nessuno.



EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Modena dal 2016/17 al 2019/20.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maxwell Philip Holt – 16 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Yoandy Leal – 9 punti ai 1500 (Leo Shoes PerkinElmer Modena); Maxwell Philip Holt – 16 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

IL PROGRAMMA COMPLETO

Gara unica di Quarti Del Monte Coppa Italia SuperLega

Domenica 16 Gennaio 2022, ore 18

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Arbitri: Goitre Mauro, Pozzato Andrea (De Nard Andrea)

Video Check: Magnino Simone

Segnapunti: Tomasi Andrea

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Arbitri: Lot Dominga, Canessa Maurizio (Bolici Giulio)

Video Check: Petterini Giulia

Segnapunti: Cetraro Matteo

Diretta Volleyballworld.tv

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Boris Roberto, Florian Massimo (Pasquali Fabio)

Video Check: Palmieri Fabio

Segnapunti: Salvati Gloria

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 19 Gennaio 2022, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova

Arbitri: Frapiccini Bruno, Cappello Gianluca

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 5 marzo 2022 (Unipol Arena, Bologna)

Semifinali Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Ore 15.15: Vincente Quarti 1a-8a – Vincente Quarti 4a-5a

Ore 17.45: Vincente Quarti 2a-7a – Vincente Quarti 3a-6a

Domenica 6 marzo 2022 (Unipol Arena, Bologna)

Ore 18.00: Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega

PREVENDITA PIACENZA-CIVITANOVA – Dal 14 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per il big match casalingo del 19 gennaio alle ore 20.30 con Cucine Lube Civitanova presso gli sportelli Gas Sales, le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it; www.gassalesenergia.it/sportelli; www.bancadipiacenza.it. Su Vivaticket è sempre disponibile l’acquisto on line fino alle 21 nel giorno della partita. Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il Temporary Official Store in via Sant’Antonino, 21 Piacenza dal lunedì al sabato con il seguente orario 10-13, 14-19.

Ricordiamo che, con l’entrata in vigore delle nuove normative Covid-19 decise dal governo, per accedere al PalabancaSport è necessario il Super Green Pass ed è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno della struttura. Il bar sarà naturalmente chiuso.