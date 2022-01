Raid dei ladri al “Tramello” e al “Casali”: scassinate 9 macchinette del caffè

Intrusione, probabilmente nel week end scorso, in due istituti superiori di Piacenza del campus scolastico di via Negri. Nel mirino di ignoti il “Tramello” e il “Casali”, dove al rientro in aula di lunedì mattina sono state trovate le macchinette del caffè e per la distribuzione delle merendine scassinate. Possibile che ad agire in entrambe le scuole siano stati gli stessi malviventi: sono complessivamente nove le macchinette danneggiate per sottrarre gli incassi. Le indagini sono affidate alla polizia che ha compiuto i sopralluoghi alla ricerca di tracce.