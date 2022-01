“Richiamare medici positivi se asintomatici e vaccinati? Proposta Regioni folle”

“L’Ordine dei medici ha bocciato la proposta delle Regioni di richiamare in servizio il personale medico vaccinato tre dosi e positivo al Coronavirus purché asintomatico: quella delle Regioni è una proposta folle, irresponsabile e completamente sbagliata”.

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “Si gioca con la salute delle persone – prosegue -. Una follia che però ha un pregio chiarificatore: è la dimostrazione che il sistema sanitario, come Fratelli d’Italia ha più volte ribadito in Emilia-Romagna, è al collasso perché si sono buttati via due anni di tempo, non si è fatto quello che si doveva fare: assumere personale e rafforzare gli ospedali. La Giunta in Emilia-Romagna ha preferito perseguire la strada degli slogan. I risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi e che hanno fatto perdere il buon senso”.