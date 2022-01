Rido, Sogno e Volo, al via la terza edizione della rassegna teatrale

Rido Sogno e Volo 3° Edizione

Dal 28 gennaio al 27 maggio 2022 con spettacoli di clown, circo contemporaneo, teatro d’autore e workshop.

Rido Sogno e Volo, la rassegna di clown, circo contemporaneo e teatro quest’anno si dedica a quelle voci che, con ironia e un occhio ai grandi autori del passato, sono capaci di affascinare, stupire e divertire, ma anche far riflettere lo spettatore sulle fragilità umane e sociali, riportando al centro del palco la poesia del clown contemporaneo, il circo, l’unicità dell’attore, la fantasia del racconto.

Una rassegna tutta da vivere insieme, adatta a tutti, firmata Manicomics Teatro, con spettacoli quasi ogni fine settimana, per 18 settimane da gennaio a maggio.

I Sostenitori del Progetto – Manicomics è lieta di ringraziare coloro che anche quest’anno permettono di presentare ad un pubblico finalmente dal vivo un calendario vario e folto: la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il maggior finanziatore del progetto, rappresentata dal Professor Mario Magnelli; l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, con bando “Piacenza riparte con la cultura”, voluto dall’Assessore Papamarenghi; la Regione Emilia Romagna; il Ministero della Cultura; Emilia Informatica, che tramite l’ART BONUS sostiene il progetto 2022. Ed anche gli enti che collaborano al progetto, come l’Associazione Manicomics, il Teatro Open Space 360° e Casa Clizia APS.

Spettacoli con artisti nazionali ed internazionali – Nuove edizioni, Novità e debutti di spettacoli di teatro circo contemporaneo e clown

Teatro per i più giovani con proposte anche per spettacoli in matinée

Un workshop dedicato ai più giovani degli Istituti Superiori e delle scuole di arte del piacentino per far incontrare l’arte del clown con le arti grafiche e figurative.

IL CALENDARIO COMPLETO nella pagina che segue