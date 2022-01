Rifacimento area mercatale e commerciale di Carpaneto, ok al progetto da 200mila euro

La nota stampa

Come ben sappiamo, la ripartenza successiva alla fase acuta dell’emergenza sanitaria passa anche – se non soprattutto – dal rafforzamento del tessuto economico delle realtà locali. Sono proprio queste ad aver avvertito, già dal primo momento, le conseguenze negative delle chiusure e delle sospensioni, conseguenze che si sono protratte e che ancora si manifestano.

Per questo, è fondamentale creare reti di collaborazione, tra privati, e tra pubblico e privato, così da sfruttare ogni punto di forza delle realtà commerciali locali. Ciò passa, anche, attraverso la valorizzazione dei luoghi dove le attività commerciali si svolgono, sì da fornire loro una cornice quanto più attrattiva.

A Carpaneto il tessuto commerciale si fonda su due linee: la rete di negozi, e il mercato del mercoledì e della domenica, il tutto concentrato nella zona del centro storico. Per questo motivo, il Comune di Carpaneto ha deciso di prendere parte a un bando regionale, finalizzato a ottenere finanziamenti da utilizzare per il riattamento delle aree mercatali e commerciali. Il progetto è stato presentato nel corso dell’estate, e la graduatoria finale ha attestato che Carpaneto rientra tra i soggetti vincitori del bando, e quindi aggiudicatari dei fondi.

Al Comune di Carpaneto arriveranno quindi 120.000 euro, che, sommati agli 80.000 euro di cofinanziamento dell’Ente, consentiranno la realizzazione di un progetto di 200.000 euro. Questo – sviluppato dall’architetto Daniele Pesatori -, prevede la sistemazione dell’area mercatale di Piazza Scotti, con la riasfaltatura completa di tutta l’area, il rifacimento della segnaletica orizzontale, e l’installazione di colonnine per la fornitura di energia elettrica ai banchi che durante i mercati e i mercatini lo necessitino. Allo stesso tempo, verrà rifatta l’aiuola centrale dei giardini di viale Vittoria, con la ripiantumazione degli arbusti ammalorati, e il rinnovamento dell’impianto di irrigazione. Verrà installato un recinto metallico intorno alla Sophora, e montato un cartello interattivo, che spiegherà la storia e la figura della pianta secolare. Infine, verranno sostituite tutte le panchine del centro storico. Ciò insieme al rifacimento della fontana dei giardini, già in fase di completamento. Il finanziamento avverrà, da parte della Regione, in tre scaglioni, sugli anni 2022, 2023 e 2024; i lavori verranno quindi eseguiti in queste annualità.

Il Sindaco Andrea Arfani: “Storicamente Carpaneto vanta una rete commerciale preziosa. Tanti negozi, sempre molto attivi, insieme a due mercati settimanali tra i più importanti della provincia. Gli operatori dell’uno e dell’altro settore non hanno mai smesso di darsi da fare per portare sempre nuove iniziative (lo vediamo proprio in questi giorni con gli eventi natalizi); meritano quindi una cornice all’altezza del loro impegno e della qualità che offrono. Questo intervento va proprio in quella direzione: una cornice sempre più attrattiva, che faccia da sfondo per lo svolgersi del nostro commercio, e, allo stesso tempo, che sia un luogo ancora più bello di vita e di incontri”.

L’Assessore al Commercio Gianfranco Calderoni: “E’ un progetto di sostegno e rinnovo dell’area mercatale e commerciale di Carpaneto. L’attrattività del paese è direttamente funzionale all’attrattività commerciale: aree più belle comporta un maggior numero di persone che le frequentano, finendo poi nei negozi. Riusciamo, con questo bando, a incamerare somme importanti, che coprono lavori, che verranno svolti e finanziati nel 2022, 2023 e 2024, come da bando regionale”.