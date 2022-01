Rinforzo a centrocampo per il Piacenza: ufficiale Massimiliano Rossi

Dopo i difensori Cosenza e Rillo, dal mercato invernale arriva un nuovo innesto per il Piacenza: si tratta del centrocampista Massimiliano Rossi, che passa in biancorosso a titolo definitivo.

Rossi, classe 1997, arriva dal Mezzolara (Serie D) con cui in questa prima parte di stagione ha realizzato 9 reti in campionato ed una in Coppa Italia. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione a favore del club fino al 30 giugno 2025.