“Rubens-La Lupa e il Barocco” Sabato la presentazione del catalogo a Palazzo Farnese

Si arricchisce di un nuovo, importante elemento la mostra “Rubens – La Lupa e il Barocco. Un capolavoro dei Musei Capitolini a Piacenza”, visitabile sino al 30 gennaio a Palazzo Farnese, con ingresso gratuito e itinerari guidati ogni ora. Sarà infatti presentato sabato 15 gennaio alle 11, nella cornice degli Appartamenti Stuccati, il catalogo frutto della collaborazione che, nel segno del “Ritratto di Signora” di Klimt, ha unito i Musei Civici di Palazzo Farnese e la Galleria Ricci Oddi a due prestigiose istituzioni quali Roma Culture e Musei Capitolini.

L’evento sarà aperto al pubblico, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, nel rispetto delle normative vigenti che richiedono il possesso del super green pass e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. “Come annunciato in occasione dell’inaugurazione – sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – abbiamo voluto dedicare non una brochure ma un vero e proprio catalogo, arricchito dei contributi saggistici di autorevoli esperti e studiosi, all’esposizione di questo straordinario dipinto, impreziosito dall’allestimento che approfondisce i legami storici con l’iconografia della Lupa capitolina, per noi così significativa, nonché con lo stile barocco di cui lo stesso Rubens è indiscusso maestro”.

Per le altre sezioni museali si ricorda che è necessario l’acquisto del regolare biglietto.