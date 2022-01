“Rubens, la Lupa e il Barocco” Visite guidate per la Terza età con gli studenti del Gioia

Apriranno venerdì 21 gennaio, le iscrizioni ai nuovi appuntamenti per la Terza età proposti dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, telefonando allo 0523-492724 dalle 8.30 alle 12.30.

Martedì 25 e giovedì 27 gennaio sono in programma due visite guidate alla mostra “Rubens, la Lupa e il Barocco”, nella cornice degli Appartamenti Stuccati di Palazzo Farnese. Il percorso offre ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino la grande tela dell’artista fiammingo dedicata al mito di Romolo e Remo, proveniente dai Musei Capitolini di Roma ed esposta a Palazzo Farnese in un ambiente di particolare pregio, l’alcova dell’appartamento magnificamente decorato nella seconda metà del Seicento. Guide d’eccezione per l’occasione, gli studenti del liceo “Gioia”, preparati dal professor Alessandro Malinverni nel ruolo di accompagnatori alla mostra.

La partecipazione è gratuita e riservata – sino ad esaurimento dei posti disponibili – ai cittadini residenti a Piacenza. Le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid, con necessità di green pass rafforzato e mascherina Ffp2.