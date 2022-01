S.Antonio si festeggia nella stalla: a Campremoldo Sotto benedizione e messa tra gli animali. Una funzione partecipata, quella tenutasi nell’azienda agricola della famiglia Fugazza a Gragnano Trebbiense. In tanti infatti hanno partecipato al rito, tenutosi all’aperto tra i due recinti che ospitano i bovini dell’azienda, portando con se’ il proprio cane o il proprio gatto nel trasportino.

Negli ultimi anni la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, è sempre più sentita e sono diverse le iniziative promosse in diversi Comuni. La santa messa di Campremoldo, officiata da don Andrea Campisi e alla quale ha preso parte il sindaco di Gragnano, Patrizia Calza, ha tenuto fede allo spirito più tradizionale e più contadino di questa celebrazione. A Piacenza, nella frazione di Sant’Antonio, non si è tenuta la tradizionale marcia dedicata agli amici a quattro zampe, ma in San Dalmazio è confermata, per domani, la benedizione riservata a chi dona tanto amore in cambio di una carezza.