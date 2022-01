Sabato al President riparte la commedia dialettale con “Tacca al padron dua disa l’äs!”

Sabato 15 gennaio, alle ore 21 al Teatro President di Piacenza, prende il via la rassegna dialettale, promossa dalla Famiglia Piasinteina, con la Filodrammatica “San Bernardino” di Bettola, con la commedia inedita in tre atti scritta e diretta da Massimo Calamari, dal titolo “Tacca al padron dua disa l’äs!”. La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

A salire sul palco, oltre allo stesso Calamari, saranno Cristina Bertinetti, Marco Marcotti, Claudio Carini, Susanna Brizzolesi, Gabriele Montanari, Stefano Chiappa, Sabina Balestrazzi, Anna Sordi, Adriana Chiappa, Raffaella Cammi e Doriano Iencinella, per tre atti che si preannunciano divertenti. La trama si snoda attraverso la vita di Ruggero Barone, in arte Artù, il re della musica leggera come ama auto definirsi, alle soglie di un declino di popolarità e non solo, dei seri guai con il fisco. Deve uscirne in qualche modo e lo fa in maniera rocambolesca, ossia inscenando la propria morte, che darà così il via ad una serie di situazioni esilaranti. Intrecci e colpi di scena non mancheranno, e come recita la locandina vi saranno addirittura un ex marito, una ex moglie, una figlia ed un fratello gemello prete, tutti legati alla figura di Ruggero.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com. La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina ffp2.