Salvato dal defibrillatore sul treno “L’utilizzo tempestivo mi ha fatto rinascere”

Renato Clemente, imprenditore 68enne di Frosinone, il 16 dicembre scorso era in treno in viaggio verso Milano quando, all’altezza di Piacenza, ha avuto un arresto cardiaco. Soccorso e rianimato a bordo, è stato sottoposto ad angioplastica a Piacenza, nel reparto di Cardiologia diretto dalla dottoressa Aschieri, e successivamente trasportato a Parma per essere sottoposto a sostituzione valvolare aortica per stenosi severa, eseguito con tecniche di avanguardia dal professor Francesco Nicolini, Ordinario di Cardiochirurgia nella città ducale e direttore di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera.

Stamattina, 7 gennaio, l’uomo è rientrato a Piacenza dall’ospedale di Parma, per portare la sua testimonianza e ringraziare l’equipe di Cardiologia del nostro ospedale. “L’utilizzo tempestivo del defibrillatore mi ha fatto rinascere – ha commentato con la voce rotta dall’emozione – e mi ha salvato la vita. Ringrazio la dottoressa Aschieri e il professor Nicolini. Senza di loro oggi non sarei qui a raccontare la mia esperienza”. “La rete regionale della cardiologia e cardiochirurgia tra Parma e Piacenza – ha evidenziato il primario Daniela Aschieri – ha funzionato immediatamente dopo il soccorso sul treno. La corsa contro il tempo per le patologie del cuore è l’unica strada percorribile per avere un esito positivo”.

“L’esperienza del signor Clemente – ha spiegato Francesco Nicolini – ci mostra che nonostante la situazione pandemica e la quarta ondata, l’eccellenza del Servizio sanitario regionale, in questo caso specifico l’eccellenza dell’Area vasta Emilia nord, che è quella che coinvolge la provincia di Parma e quella di Piacenza, funziona egregiamente e riesce a dare accoglienza sanitaria anche a situazioni emergenziali particolarmente difficili come quella che ha interessato Clemente”.