Sarmato, al via i lavori per rinnovare la rete dell’acquedotto “Cantiere mobile”

SARMATO: NUOVA LINEA DELL’ACQUEDOTTO NELLE VIE PRINCIPALI DEL PAESE

Al via un maxi cantiere a Sarmato, previsti sei mesi di lavoro per un investimento di oltre 358mila euro per innovare la rete dell’acquedotto in via Bettola, via principale del paese.

Da lunedì 17 gennaio la strada sarà chiusa nel primo tratto, tra piazza Roma e via Gramsci, per l’inizio dei lavori di rifacimento della rete idrica, che sarà completamente sostituita con oltre 800 metri di nuovi tubi, più resistenti, che garantiranno una maggior durata della dorsale dell’acquedotto.

“Sarà un cantiere impattante, che però consentirà di rinnovare a spese zero per le casse comunali un servizio fondamentale per il paese: da via Bettola infatti partono le condutture idriche principali che alimentano poi tutto il paese” spiega la sindaca “Le condizioni attuali dell’impianto non sono ottimali e questa sarà l’occasione anche per migliorare gli allacci, molti dei quali attualmente attraversano giardini privati: queste vecchie tubature saranno dismesse e si creerà una dorsale completamente su suolo pubblico, più efficiente”

Saranno coinvolte anche le vie trasversali a via Bettola, via Barbieri, via Moia, via Vaga, via Scalabrini e via Pellico.

Il cantiere, come accaduto per il rifacimento della rete del gas nel 2021, sarà mobile: via Bettola sarà divisa in tre parti e chiusa a tratti, dove si lavorerà di volta in volta.

Durante questa settimana verrà allestito il cantiere, con il posizionamento delle attrezzature e dei materiali nell’area a ingresso paese, nei pressi della fermata del bus a ridosso della via Emilia.

Dal 17 gennaio sono previsti circa sei mesi di lavori, compatibilmente con eventuali imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli, per terminare quindi in luglio.

Solo termine di tutti i lavori previsti nella via la strada sarà riasfaltata completamente.