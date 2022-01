Scontro a Castel San Giovanni, quattro persone ferite

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di domenica a Castel San Giovanni (Piacenza); forse una mancata precedenza – ma l’esatta dinamica è in corso di accertamento – all’origine del sinistro, che poco prima delle 21 in via Fratelli Bandiera ha visto coinvolti una Fiat Panda e un Fiat Scudo. Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e Pianello, intervenute assieme all’auto infermieristica del 118. I quattro feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Piacenza: non si troverebbero in gravi condizioni.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni. La dinamica quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della locale stazione.