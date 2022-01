Scontro diretto per il Fiorenzuola, al “Pavesi” arriva la Pro Sesto

Riparte con uno scontro diretto il campionato del Fiorenzuola: i rossoneri in zona playout a quota 20 punti, affrontano domenica al “Pavesi” (ore 14.30) la Pro Sesto, penultima in graduatoria a quota 16. Dopo un positivo avvio di stagione, la squadra di Tabbiani arriva da un mese di dicembre complicato ed è chiamata a ripartire forte per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza in un campionato che vede comunque al momento una classifica molto corta.

La finestra invernale di calciomercato ha portato in Valdarda Mastroianni e Sartore a rafforzare il reparto offensivo e l’ambiente appare positivo e concentrato: “ La società con i nuovi innesti sta dimostrando la volontà di far di tutto per mantenere la categoria – spiega mister Tabbiani -. Abbiamo chiuso il 2021 con qualche difficoltà, adesso vedo bene la squadra sono sicuro che rivedremo il Fiorenzuola che così bene ha fatto fino ai primi di dicembre; non abbiamo rovinato niente, tutte le squadre hanno un momento di calo, adesso dobbiamo farci trovare pronti per un grande girone di ritorno”.

TOMMASINI AI SALUTI – Si separano le strade del Fiorenzuola e di Christian Tommasini, attaccante classe 1998 arrivato in estate in rossonero in prestito dal Pisa. Tommasini ha disputato 12 partite con la maglia del Fiorenzuola, mettendo a segno una rete nella sfida contro il Lecco dello scorso 3 ottobre. La società in una nota “ringrazia Christian per i mesi passati in U.S. Fiorenzuola e per l’impegno profuso per la maglia rossonera, augurandogli un futuro sportivo di alto livello”.