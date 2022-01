Scontro e salto di corsia in A1: tre feriti e lunghe code

Ha provocato pesanti disagi alla circolazione un incidente avvenuto nel pomeriggio del 25 gennaio nel tratto piacentino dell’autostrada A1, tra Cadeo e Fiorenzuola. Uno scontro, avvenuto al chilometro 71 in direzione nord e le cui cause sono in corso di accertamento, che ha coinvolto un mezzo pesante e due vetture, una delle quali dopo l’impatto ha effettuato un salto di corsia: tre le persone rimaste ferite, soccorse dalle ambulanze della Croce Bianca e condotte all’ospedale di Piacenza. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola e Piacenza, insieme al personale di Autostrade per l’Italia. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio. Pesanti le ripercussioni alla circolazione, con lunghe code in entrambe le direzioni che hanno raggiunto i 7 chilometri.

IL TRAFFICO IN TEMPO REALE