Scontro tra due camion in A21 a Piacenza poco dopo le 7 dell’11 gennaio. Nessun ferito.

L’incidente, sulla cui dinamica sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Alessandria Ovest, è avvenuto tra i caselli autostradali di Piacenza Ovest e Piacenza Sud, al km 160, direzione Cremona, sulla sopraelevata che costeggia via Diete di Roncaglia. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’auto medica del 118 e i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico: a seguito dello scontro uno dei mezzi pesanti è rimasto bloccato in mezzo alla carreggiata.

