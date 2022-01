Scontro in via Emilia Pavese, l’auto finisce nel parcheggio

Incidente nella mattinata del 3 gennaio in via Emilia Pavese. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, si sono scontrate una Citroën Picasso e Opel Corsa. Quest’ultima finita nel parcheggio di un negozio.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, l’auto medica del 118 e i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.