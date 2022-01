Scontro sulla Statale 45 a Cassolo, due feriti

Incidente stradale poco prima delle 18 e 30 del al bivio di Cassolo di Bobbio, lungo la Statale 45. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate un furgone e un’autovettura: Due le persone condotte in ospedale a Piacenza, entrambe in codice giallo.

Sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo, l’ambulanza del 118 del Pronto Soccorso di Bobbio e l’auto medica del 118 di Bobbio, insieme ai vigili del fuoco di Bobbio.