Scontro all’1 e 30 della notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio lungo via Emilia Pavese, a Sant’Antonio, all’altezza di via Bentelli. Sembra ci sia una mancata precedenza all’origine del sinistro, avvenuto tra una Ford Fiesta e un’Audi A1, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Piacenza.

Rimaste contuse due persone, la passeggera e il conducente dell’Audi, condotte al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti da parte dei sanitari della Croce Rossa; illesi gli occupanti della Ford. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.