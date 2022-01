Incidente nel pomeriggio a Rivergaro, coinvolto anche il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, rimasto ferito. Lo scontro tra due vetture, una Mercedes e una Renault, si è verificato intorno alle 17,40 alle porte di Rivergaro (Piacenza) e la dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia locale dell’unione bassa Valtrebbia Valluretta.

La Mercedes ha sbandato finendo ruote all’aria nel giardino dell’aiuola a lato della carreggiata; contuso il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, che si trovava alla guida ed è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Per liberarlo è stato necessario l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco sopraggiunta da Piacenza. È stato quindi soccorso da un’ambulanza della Pubblica assistenza Val Nure, in postazione a Rivergaro, e dall’auto infermieristica del 118. Le sue condizioni non sono gravi, ma per accertamenti e comunque stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza. In ausilio per la viabilità i carabinieri della stazione di Rivergaro, presente anche il comandante Roberto Guasco.