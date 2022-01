Scontro tra due auto in via Cella, un contuso

Incidente intorno alle 13 di giovedì 20 gennaio lungo via Pietro Cella a Piacenza. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, due veicoli sono entrati in collisione. Rimasta contusa una persona che è stata trasportata al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti dai sanitari della Croce Rossa.