Cielo sereno e gelate al sabato, qualche debole nevicata domenica: questo – secondo le previsioni Arpae – il quadro meteorologico che caratterizzerà il territorio provinciale piacentino nel weekend. Nel dettaglio, sabato 8 gennaio è previsto al mattino poco nuvoloso con gelate; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra -4° sui rilievi e -3° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 3° sui rilievi e 5° in pianura.

Un peggioramento è atteso dalla mattinata di domenica: previsto cielo molto nuvoloso e deboli nevicate sull’area appenninica, con sconfinamenti anche in collina e fino in pianura, ma con accumuli irrilevanti. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno con gelate diffuse. Temperature minime del mattino comprese tra -3° sui rilievi e -1° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 3° sui rilievi e 5° in pianura.