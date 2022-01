Serie C, slitta ancora la ripartenza: si torna in campo il 23 gennaio

Slitta ancora la ripartenza della Serie C dopo la sosta: come comunicato dalla Lega Pro, è stato disposto il rinvio anche della terza giornata di ritorno dal 16 gennaio al 23 febbraio. “Rispetto della salute e regolarità del campionato, stesse condizioni per tutti i club – ha spiegato su Twitter le motivazioni della decisione il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli -. Praticamente abbiamo fatto una “bolla” di circa 15 giorni per diminuire i livelli di contagio, impedito spostamenti ed assembramenti”.

Non si giocheranno dunque il 16 gennaio nemmeno Piacenza-Triestina e Albinoleffe-Fiorenzuola. Salvo ulteriori modifiche, il Girone A tonerà in campo domenica 23 gennaio. E’ il secondo rinvio deciso in pochi giorni per la Serie C dopo quello delle gare originariamente in programma questo week end.

IL PROGRAMMA AGGIORNATO DALLA 4^ ALLA 10^ DI RITORNO