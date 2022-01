Servizio Civile, per partecipare al progetto dell’Uici Piacenza c’è tempo fino al 10 febbraio

È stato posticipata alle ore 14 del 10 febbraio la scadenza per la presentazione della domanda per realizzare il Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Piacenza.

“I progetti – si legge in una nota della sezione piacentina dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – hanno la durata di 12 mesi, con di 25 ore di servizio settimanale. Il volontario che prenderà servizio riceverà un trattamento economico mensile di euro 444,30. È inoltre previsto il rilascio a conclusione del servizio di un attestato di espletamento del Servizio civile riconosciuto da un ente terzo. Per i giovani che hanno fra i 18 e i 28 anni, il Servizio Civile Universale è un’opportunità per vivere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva all’interno delle comunità che consente di acquisire competenze spendibili successivamente nel mondo del lavoro e di inserirsi in una rete di interessanti relazioni professionali e umane”.

“La sezione territoriale Uici di Piacenza propone due progetti – spiega la nota -: “Percorsi di inclusione sociale permanente” e “Istruzione e formazione dei disabili visivi” con un impiego di 4 operatori volontari in totale. Fra le attività che i volontari saranno chiamati a svolgere: attività di sostegno domiciliare pomeridiano alle famiglie di minori disabili visivi; servizio di lettorato e servizi vari a domicilio; attività ludico-ricreative individuali (shopping, teatro); promozione di attività finalizzate al superamento dell’esclusione sociale; attività di sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana, attività collettive e di segreteria”.

Come partecipare – La domanda di partecipazione si può presentare esclusivamente tramite la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid se la persona interessata è un cittadino italiano residente in Italia o all’estero (per informazioni: www.spid.gov.it/richiedi-spid). È inoltre opportuno allegare un curriculum vitae e copia dei titoli posseduti sottoforma di autocertificazione con allegato il documento di identità e per redigere correttamente il curriculum vitae sulla base dei criteri di selezione Uici si può chiedere informazioni alla segreteria della sezione territoriale al numero 0532 207630.

I requisiti richiesti – Avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti; non aver ricevuto condanne; non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati; non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Le selezioni – Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Sede Territoriale

Per informazioni – mail: uicpc@uiciechi.it; telefono: 0523 337677; sito internet: www.uiciemiliaromagna.it