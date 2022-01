Servizio Civile Universale con il Consorzio Sol.Co., ecco i 5 progetti

Sono aperte le candidature per giovani dai 18 ai 28 anni a Piacenza tramite cinque progetti proposti da Consorzio Sol.Co. e dalle cooperative aderenti, presso le quali sarà possibile diventare Volontari.

Cinque progetti per cinque settori: BASTA GUARDARE IL CIELO (ambito socio-educativo minori), CHE NE SARA’ DI NOI (ambito disabilità), L’UOMO CHE VERRA’ (ambiti terza età o dipendenza), LA NOSTRA TERRA (ambito agricoltura sociale) e COMUNITA’ EDUCANTE PER IL DIGITALE (ambito alfabetizzazione digitale).

I volontari opereranno presso le strutture delle cooperative sociali coinvolte nel progetto supportando l’organizzazione e la realizzazione di attività di socializzazione, animazione e affiancamento, come indicato nei progetti.

Un anno di servizio civile universale è un’esperienza formativa e di crescita personale nel mondo del sociale, utile a creare un’esperienza curriculare significativa per l’ambito del lavoro in generale oppure per iniziare specificatamente una carriera nel settore educativo, sociale e/o assistenziale.

Chi ha un’esperienza di Servizio Civile nel proprio CV racconta molto di sé, dei propri valori, delle motivazioni all’impegno e della visione che ha come persona e come cittadino.

Essere volontario (anche se con un rimborso mensile) equivale a comprendere l’importanza di rendersi utili al proprio territorio, conoscere nuove realtà ampliando i propri orizzonti e avere il coraggio di mettersi alla prova, confrontandosi in una attività con “l’altro da sé”: pari e superiori che si incontreranno presso le sedi del progetto prescelto.

Complessivamente si cercano 29 volontari, offrendo posti dedicati anche a giovani con minori opportunità quali bassa scolarizzazione o difficoltà economiche.

Per i volontari è stabilito un rimborso mensile di 444,30 euro. Selezioni nel mese di febbraio.

Tutte le informazioni qui: https://solcopiacenza.it/servizio-civile-universale/