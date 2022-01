Sfida Allianz Milano e Gas Sales in diretta Rai, in campo alle 16

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-0 (in campo alle 16)

LA DIRETTA

Terza giornata di ritorno per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2022, alle ore 16 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta RAI SPORT e Volleyball World) con Allianz Milano.

Giovedì le telecamere di Rai Sport saranno presenti all’Allianz Cloud per la sfida delle 16 tra l’Allianz Milano e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I meneghini, vittoriosi 2 volte su 5 nei precedenti scontri diretti con gli emiliani, sono reduci dalla vittoria sofferta al tie break sul campo di Taranto nel recupero della 13a giornata. Risultato che ha consegnato 2 punti al sestetto lombardo, ora ottavo con dei match da recuperare (settimo a fine girone di andata) e destinato alla spedizione a Civitanova nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Domenica gli emiliani hanno rotto l’astinenza dopo oltre un mese senza successi. Decisiva la prova di Recine e la prestazione corale in casa con Monza, frutto di due set vinti con personalità e di un terzo parziale conquistato con tenacia e resistenza ai vantaggi. I tre punti contro una rivale diretta sono valsi il sorpasso al quinto posto nei confronti del collettivo brianzolo. L’unico ex del match è Tondo, con trascorsi a Milano. Patry è vicinissimo ai 1000 punti.