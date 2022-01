Pro Patria-Piacenza: biancorossi subito sotto (1-0) DIRETTA

PRO PATRIA – PIACENZA 1-0 Pierozzi al 2′ (in campo)

LA DIRETTA

Metà del primo tempo, poco Piacenza e tanta Pro Patria.

Ancora Cesarini pericoloso, la mette in area cercando Raicevic ma libera la difesa bustocca.

Occasione della Pro Patria, Pratelli salva la porta biancorossa sul tiro improvviso di Nicco al 15′.

Scontro aereo tra Marchi e Nava per colpire il pallone, col secondo costretto ad uscire per infortunio. Entra al 14′ al suo posto Armini.

Colpo di testa di Raicevic all’8′, ma palla che finisce alta.

Reazione del Piacenza con Cesarini che entra in area ma aggancia male il pallone, occasione svanita al 4′.

In vantaggio la Pro Patria con Pierozzi che di testa infila al 2′ Pratelli. Cross di Ferri da destra e stacco perfetto dell’esterno sinistro biancoblu che indisturbato piazza la palla in rete.

Partito il match, calcio di avvio dei lombardi. Arbitra il signor Niccolò Turrini di Firenze.

Squadre in campo, Piacenza con la maglia verde. Sole a Busto Arsizio.

I padroni di casa si schierano con il classico 3-5-2 nel quale Pierozzi e Pizzul agiscono sugli esterni in mediana con il trio di centrocampo formato dall’ex biancorosso Nicco, supportato da Ferri e Galli. Davanti Ghioldi e Piu. Piacenza con Marchi preferito ad Armini in difesa, mentre in avanti Cesarini fa coppia con Raicevic supportati da Gonzi.

Ecco gli undici in campo dal primo minuto, Scazzola getta nella mischia subito i neo acquisti Cosenza e Castiglia, davanti c’è Raicevic.

E’ un Piacenza con tanti volti nuovi quello che si presenta alla ripresa del campionato dopo la prolungata sosta causa Covid. I biancorossi, chiamati a ripartire dopo una prima parte di stagione deludente chiusa con il ko a Trento nell’ultima gara del 2021, viaggiano in direzione Busto Arsizio per affrontare la Pro Patria, formazione in piena zona playout ma staccata di sole due lunghezze dalla squadra di Scazzola (domenica, fischio d’inizio alle 14.30).

Il mercato invernale ha portato cinque nuovi innesti – gli esperti Cosenza e Castiglia, i giovani Munari e Rillo oltre a Massimiliano Rossi alla sua prima esperienza fra i professionisti – anche se per la gara di domenica Scazzola, soprattutto in mediana, si ritrova con gli uomini contati vista l’assenza di Bobb (impegnato in Coppa d’Africa), le squalifiche di Sulijc e dello stesso Rossi e l’infortunio di Corbari (che dovrà sottoporsi ad un intervento al ginocchio e ha concluso anzitempo la sua stagione). Non ci sarà nemmeno Rabbi, fermo per un infortunio alla caviglia.