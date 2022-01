Incidente a Castelsangiovanni in via Cesare Battisti nel tardo pomeriggio di sabato 29 gennaio. Un uomo ha perso il controllo della sua Mitsubishi Pajero che si è ribaltata su un fianco sfondando il cancello pedonale di un condominio. Per liberare l’uomo, impossibilitato ad aprire la portiera, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. Fortunatamente è rimasto praticamente illeso e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono sopraggiunti i carabinieri e, in ausilio, una pattuglia della polizia locale.

Foto 2 di 2