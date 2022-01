Si ritorna a giocare a baskin, anche in palestra: lo sport di squadra senza barriere

Ritornano gli allenamenti e le partite di baskin anche in palestra. La redattrice di Universi Roberta Capannini ci racconta la ripresa dell’attività sportiva nei mesi scorsi più volte interrotta a causa dell’emergenza covid.

Finalmente, dopo tanti mesi in cui siamo stati costretti a stare fermi, siamo riusciti a riprendere gli allenamenti! Dopo qualche sabato di maggio all’aperto, al Polisportivo di Piacenza, finalmente abbiamo ripreso in palestra. Il nostro primo allenamento è stato davvero emozionante: finalmente tutti insieme, ragazzi e ragazze, disabili e non, ci siamo divertiti a giocare, pur nel rispetto delle regole del covid, insieme al nostro nuovo allenatore, Alberto, che durante gli allenamenti ci sta sempre vicino, con molta pazienza, tenendo conto dei nostri limiti e non ci lascia in disparte in nessun momento facendoci partecipare ognuno con le proprie capacità. Il baskin, come già avevamo detto in una precedente intervista, è un’attività sportiva nata a Cremona che si ispira al basket ma che si differenzia per le sue caratteristiche particolari ed innovative.

Nel baskin, che permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale), nessun giocatore o giocatrice deve adeguarsi agli altri per poter giocare, invece sono le regole che si adeguano alle abilità dei giocatori stessi, pur mantenendo la competitività e la dinamicità del gioco del basket: l’obiettivo finale è fare canestro, tutti hanno bisogno uno dell’altro, senza pietismo o compassione; ciascuno, sfidando sé stesso, contribuisce alla squadra attraverso le proprie capacità: è questo il bello! Tutti giocano insieme e a tutti viene richiesto il massimo. Il nostro nuovo amico, ultimo arrivato, un ragazzo non vedente: benvenuto, siamo contenti di averti tra noi! Così invito tutti coloro che siano curiosi di vedere o provare questo bellissimo sport di inclusione ai nostri allenamenti di sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nella palestra Assigeco di San Lazzaro.