Sfonda la porta di un’abitazione e ferisce un poliziotto, arrestato. Il fatto è avvenuto nella serata di San Silvestro a Piacenza, in via IV Novembre. Secondo quanto ricostruito, un uomo originario della Costa d’Avorio, dopo essersi introdotto dal portone di un condominio lasciato aperto, avrebbe sfondato la porta di ingresso dell’abitazione di una donna di 86 anni. L’anziana signora è riuscita a scappare dall’aggressore, uscendo sul pianerottolo, mentre sono accorsi i vicini di casa che hanno subito chiamato il 113.

Pare che l’intruso fosse riuscito ad impossessarsi delle chiavi dell’abitazione, che erano in bella vista nell’appartamento, per poi scappare in strada inseguito dai vicini di casa. Sul posto le volanti della polizia: gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo, non senza fatica. Un poliziotto è stato infatti colpito al volto, riportando una ferita al labbro. L’uomo è stato condotto in stato di arresto in questura, con l’accusa di tentata rapina e aggressione a pubblico ufficiale. Un’ambulanza della Croce Rossa ha prestato soccorso sia all’anziana sotto choc, sia al poliziotto ferito. Entrambi sono stati condotti in Pronto Soccorso.