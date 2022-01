Previsioni del tempo nel segno della stabilità con sole sui rilievi e clima grigio e freddo in pianura. Non si prevedono cambiamenti nei prossimi giorni nel meteo, ecco le previsioni di Arpae.

Martedì 25 gennaio – Al mattino in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera nuvoloso con banchi di nebbia. Temperature minime del mattino comprese tra -1° sui rilievi e 2° in pianura Temperature massime pomeridiane comprese tra 4° sui rilievi e 5° in pianura.

Mercoledì 26 gennaio – Al mattino in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi sereno; nel pomeriggio in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno; dalla sera in pianura nuvoloso con banchi di nebbia, sui rilievi sereno. Temperature minime del mattino comprese tra -1° in pianura e 1° sui rilievi° Temperature massime pomeridiane intorno ai 6°.