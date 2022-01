“A Castello sospensione del Pronto Soccorso per preservare l’ospedale dai contagi”

“Sospensione Pronto Soccorso a Castello per ‘tenere pulito’ l’ospedale della Valtidone”. Lo ha chiarito il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, nel riferire del costante aumento di contagi in provincia.

La decisione di chiudere l’accesso alle emergenze vuole preservare Castello, sede dell’attività chirurgica, nel caso in cui anche negli altri presidi ospedalieri, come Piacenza, ci si possa trovare in difficoltà con l’aumento dei contagi.

“Non c’è nessuna volontà di rivedere l’organizzazione dell’azienda, se non quella di far fronte a una situazione contingente che purtroppo non riusciamo a fronteggiare con l’assunzione di nuovo personale – ribadisce Baldino – perché non ne troviamo. Visto questo continuo aumento dei contagi è impossibile fare previsioni”.

L’altro contestato provvedimento adottato dall’azienda, relativamente alle guardie mediche dell’Alta Valnure e Valtrebbia, è dovuto alla carenza di medici, ha detto sempre Baldino, ed è provvisorio.