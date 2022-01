Sparatoria a Taranto, uno dei poliziotti feriti prestò servizio a Piacenza. Lo fa sapere Sandro Chiaravalloti, segretario Siap Emilia Romagna, in una nota in cui esprime solidarietà al collega. Due i poliziotti feriti nella mattinata del 22 gennaio a Taranto: un uomo fermato durante un controllo ha esploso contro di loro diversi colpi di pistola.

“A nome di tutta la segreteria regionale Siap Emilia Romagna, esprimo solidarietà ai colleghi feriti a Taranto – scrive Chiaravalloti in una nota -. Uno di questi, Angelo Ancona, per anni in servizio presso la stradale di Piacenza . Un collega di altissime qualità morali, di grande capacità professionale e una persona che ci è rimasta nel cuore lui insieme alla sua meravigliosa famiglia. Un forte abbraccio ai colleghi e alle loro famiglie e un augurio sincero di pronta guarigione da tutti noi”.