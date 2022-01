Strada Caorsana, palo della luce pericolante: intervengono Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Domenica 30 gennaio una pattuglia della polizia locale di Piacenza è intervenuta nei pressi della rotatoria dove Strada Caorsana si incrocia con Viale Dell’Agricoltura. Motivo dell’intervento un lampione pericolante, messo in sicurezza con l’ausilio dei vigili del fuoco poiché inclinato in direzione della sede stradale. Ad occuparsi della manutenzione del palo sarà la ditta affidataria dell’illuminazione pubblica in città.

Secondo quanto ricostruito, a causare lo spostamento del palo della luce sarebbe stato un incidente avvenuto nella giornata di sabato 29 gennaio, con una vettura che avrebbe centrato il lampione.